Rosa Oktober: Luxair will über den Wolken auf Brustkrebs aufmerksam machen

LUXEMBURG – Anlässlich des Brustkrebsmonats kleidet sich Luxair in Rosa und unterstützt gemeinsam mit der luxemburgischen Künstlerin Lisa Junius die Vereinigung Think Pink.

Die De Havilland Q400 ist das jüngste Mitglied der Luxair-Flotte. Das Doppel-Turbopropeller-Flugzeug wird für Kurz- bis Mittelstrecken genutzt. Luxair

Der Brustkrebsmonat Oktober gibt jedes Jahr internationalen Anlass, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. In Luxemburg ist es die Organisation Think Pink Lux, die sich nicht nur im Oktober für dieses wichtige Thema einsetzt. In diesem Jahr erfährt die Vereinigung große Unterstützung durch die luxemburgische Künstlerin Lisa Junius, sowie der Fluggesellschaft Luxair, die ihr neustes Flugzeug ganz im Stil des Brustkrebsmonats gestalten ließ.

Die Airline teilt in einer Pressemitteilung mit, am heutigen Mittwoch das neue Flugzeug De Havilland Q400 mit dem Kennzeichen LX-LQJ enthüllt zu haben. Die Besonderheit: die Maschine wurde in Rosatönen lackiert, auf dem Rumpf und in der Kabine soll eine Frau symbolisiert sein.

Seit mehreren Jahren setzt sich Luxair für soziale Vereine ein, die der Fluggesellschaft besonders am Herzen liegen. Aus diesem Grund möchte sie in diesem Jahr mit ihrer neuen Lackierung und anderen internen und externen Aktionen die Früherkennung von Brustkrebs fördern.