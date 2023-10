Luxemburg: 12,5 Prozent Mieterhöhung wegen des Index – geht das?

Jérôme Krier erklärt, dass der Gesetzgeber 2006 Wertklauseln verboten hat, allerdings unter einer Bedingung: Der Mieter muss sich beschweren. «Eine Wertklausel in einem Mietvertrag verliert erst dann ihre Wirkung, wenn der Mieter dagegen Einspruch erhebt», so der Berater im Ministerium.

Das Gesetz verlangt also, dass der Mieter dem Vermieter per Einschreiben eine Beschwerde schickt, damit die Wertklausel ab der ersten Fälligkeit nach dem Datum des Einschreibens nichtig wird. Die Nichtigkeit einer Wertklausel ist also nicht automatisch gegeben und sie gilt nicht rückwirkend. Übrigens: Der Eigentümer darf auch nicht mehr als fünf Prozent der Summe, die er in das Gebäude investiert hat, als Jahresmiete verlangen.