Luxemburg: 17-Jähriger sitzt seit August im Schrassiger Gefängnis

SCHRASSIG – Ein Minderjähriger ist wegen seines offenbar aggressiven Verhaltens von der Jugend- in die Erwachsenenhaftanstalt verlegt worden. Dies hat die Luxemburger Staatsanwaltschaft am Freitag bestätigt.

In der Strafanstalt in Schrassig ist zurzeit ein 17-Jähriger untergebracht. Editpress/Alain Rischard

Luxemburg steht zurzeit erneut – und eigentlich seit 30 Jahren – wegen seines Umgangs mit minderjährigen Straftätern heftig in der Kritik. Am gestrigen Donnerstag hat das Antifolterkomitee des Europarates «unzumutbare Zustände» in großherzogliche Justiz- und Polizeizellen angeprangert. Aktueller könnten die diese Vorwürfe nicht sein. Wie die Luxemburger Staatsanwaltschaft gegenüber L'essentiel bestätigt, befindet sich zurzeit ein Minderjähriger im Schrassiger Gefängnis – im Erwachsenenstrafvollzug.

«Aufgrund seines extrem aggressiven Verhaltens ist ein 17-Jähriger aus der Jugendhaftanstalt in Dreiborn nach Schrassig verlegt worden», erläutert Henri Eippers, Pressesprecher der Justiz. Dort sei er bereits mehrmals untergebracht gewesen und habe in Dreiborn durch sein Verhalten eine Gefahr für sich und andere dargestellt. «Daraufhin hat das Jugendgericht am 25. August die Verlegung entschieden», so Henri Eippers. Dadurch dass die Jugenschutzreform noch nicht in Kraft sei, hätten die Justizautoritäten – wie in diesem Fall – die Möglichkeit einzugreifen.