Luxemburg: 1943 Arbeitsplätze gingen durch Insolvenzen verloren

Fast 2000 Angestellte haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Luxemburg ihren Arbeitsplatz verloren, weil ihr Unternehmen pleite ging. Ganz genau waren es 1943. «Man muss bis ins Jahr 2016 und davor zurückgehen, um ähnliche oder höhere Zahlen bezüglich Arbeitsplatzverlusten zu finden», so das Statistikamt Statec in einem Bericht am Mittwochmorgen.