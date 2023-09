Luxemburg: 28-jährige Beifahrerin stirbt bei Unfall

Am Sonntagnachmittag ist eine 28-Jährige bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilt, waren zwei Frauen gegen 16.30 Uhr in einem Geländewagen auf dem CR135 von Dalheim in Richtung Medingen unterwegs, wo sie sich mit dem Fahrzeug überschlugen.