Luxemburg: 3000 Liter Öl lösen internationalen Warnplan aus

Ein Teil des Öls ist in einen kleinen Nebenfluss der Chiers – ein Nebenfluss der Maas – geflossen.

Mitarbeiter der Wasserwirtschaftsverwaltung und des CGDIS haben am Montagabend in Niederkerschen die Ausbreitung von mehreren Hundert Litern Öl gestoppt. «Zwischen 2000 und 3000 Liter» seien aus dem Tank eines Hauses entwichen und auf ein benachbartes Feld und in einen privaten Teich geflossen.