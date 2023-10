Luxemburg: 930 Angestellten blieb Gang zum Arbeitsarzt verwehrt

Arbeitgeber, die keinen arbeitsmedizinischen Dienst innerhalb ihres Unternehmens einrichten oder sich nicht an einem betriebsübergreifenden Dienst beteiligen, müssen sich obligatorisch dem STM anschließen. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Laut Artikel 326.1 des luxemburgischen Arbeitsgesetzes muss sich «jede Person, die sich um einen Arbeitsplatz bewirbt, einer medizinischen Einstellungsuntersuchung durch den Arbeitsmediziner» unterziehen. Nachtarbeiter und Beschäftigte in Risikoberufen müssen sich vor Arbeitsbeginn untersuchen lassen, alle anderen «innerhalb von zwei Monaten nach der Einstellung».

In einer parlamentarischen Anfrage berichtete die Abgeordnete Myriam Cecchetti (Déi Lénk), dass die arbeitsmedizinischen Dienste (STM) aufgrund des Mangels an Ärzten «Termine oft erst mehrere Monate nach der Bearbeitung des Antrags der Arbeitgeber ansetzt». Dies führt dazu, dass es bei Kontrollen in den Unternehmen zur «Verhängung von Bußgeldern durch das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (ITM)» kommt.

«Ein Studiengang Arbeitsmedizin ist eine Möglichkeit, diesen Mangel zu bekämpfen.» Paulette Lenert

Gesundheitsministerin Paulette Lenert räumt ein, dass die Wartezeiten lang sein können: «Arbeitnehmer, die an einem Arbeitsplatz mit mittlerem Risiko arbeiten, wie z. B. Maurer, müssen in Luxemburg-Stadt, Ettelbrück und Grevenmacher etwa zwei Monate warten, in Esch/Alzette beträgt die Wartezeit mehr als zwei Monate». Stellen mit hohem Risiko haben Priorität, weswegen die Wartezeiten geringer sind: «Derzeit beträgt die Wartezeit für eine Einstellungsuntersuchung für einen Kranführer oder einen Busfahrer in Luxemburg-Stadt, Ettelbrück und Grevenmacher etwa zwei bis drei Wochen, in Esch/Alzette hingegen etwa sechs Wochen.»

Die langen Wartezeiten begründet die Ministerin damit, dass Luxemburg «wie viele andere europäische Länder mit einem chronischen Mangel an verfügbaren Arbeitsmedizinern konfrontiert ist.» Laut dem letzten Jahresbericht des STM verfügt das Land über 42,7 Ärzte (Vollzeit), obwohl 60 Ärzte erforderlich wären, um den Dienst effizient zu betreiben. In Zusammenarbeit mit dem Hochschul- und Forschungsministerium (MESR) sucht das Gesundheitsministerium nach Lösungen: «Das Anbieten eines Studienganges in Arbeitsmedizin an der Universität Luxemburg ist sicherlich eine Möglichkeit, um diesen chronischen Mangel zu bekämpfen».

Auch während der Ausgangsbeschränkung zu Corona-Zeiten wurden Maßnahmen ergriffen: So erinnert Lenert an die Einführung eines vereinfachten Eignungsnachweises, der basierend auf einem Fragebogen, bei der Einstellung von Arbeitnehmern im Dienstleistungssektor zum Einsatz kam.

Im Jahr 2022 führte die ITM 10.072 Kontrollen in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz durch und verhängte Bußgelder in Höhe von 10,4 Millionen Euro. Im Rahmen dieser Kontrollen stellte die ITM fest, dass 570 Arbeitgeber die obligatorische medizinische Untersuchung von 930 ihrer Angestellten nicht durchgeführt hatten. 273 regelten die Situation umgehend, wogegen 297 mit einer Geldstrafe belegt wurden. Während sich 68 Fälle noch in einem laufenden Verfahren befinden, belief sich die Summe der Geldbußen der endgültig bestraften Arbeitgeber auf 105.500 Euro. Dies entspricht etwa 1 Prozent der Gesamtsumme der im Jahr 2022 verhängten Geldbußen.