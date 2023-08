Möglicher Tod Prigoschins: «Abrechnung», «ein Nazi weniger» – Reaktionen aus Luxemburg

LUXEMBURG – Zum Flugzeugabsturz am Mittwoch gibt es nach wie vor viele Ungewissheiten. Offizielle Stellen üben sich noch in Zurückhaltung, andere werden deutlicher.

Jewgeni Prigoschin könnte beim Absturz eines Privatflugzeugs umgekommen sein. AFP

Fast 24 Stunden ist es her, dass der Söldnerführer Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen sein soll. Seitdem gibt es vor allem eines: Spekulationen. Einerseits über die Absturzursache, andererseits, ob Prigoschin wirklich an Bord war. Zwar stand er auf der Passagierliste, eine Obduktion der Leichen steht aber noch aus.

Wladimir Putin hat den Tod des Ex-Vertrauten mittlerweile indirekt bestätigt, doch auf Verlautbarungen aus Russland sei «kein Verlass», hatte Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock zuvor bereits eimgeschränkt. Immer wieder werde man vom Kreml belogen, man kenne dieses Muster, sagte sie und erwähnte «Todesfälle und dubiose Selbstmorde, Fensterabstürze, die alle letztendlich unaufgeklärt bleiben». Die Grünen-Politikerin nannte es wichtig, «nicht auf irgendwelche Behauptungen, Fake News oder Versprechungen des russischen Präsidenten» zu vertrauen.

«Zu viele Ungewissheiten»

So bleibt bis dato auch das luxemburgische Staatsministerium zurückhaltend. «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zu viele Ungewissheiten, zu viele Spekulationen, um sich zu äußern», so die Reaktion. Mehr könne man vielleicht in den nächsten Tagen sagen. Die russische Botschaft hierzulande spricht auf L'essentiel-Nachfrage von einem «Unfall», dessen Ursache noch ermittelt werde. Zusätzliche Informationen, die über die autorisierter Stellen wie der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiatsija hinausgehen, habe man nicht.

Während die Augen des Westens auf den Kreml gerichtet sind, erzeugt der Tod des Wagner-Chefs in Luxemburg auch weniger zurückhaltende Reaktionen. So begrüßt der ehemalige Déi Lénk-Abgeordnete David Wagner auf dem sozialen Netzwerk X, dass es nun «einen Nazi weniger» gebe. «Schon mal ein Anfang», schreibt er.

Der Honorarkonsul der Ukraine in Luxemburg, Claude Radoux, sieht positive Zeichen in der Spaltung der russischen Militärmacht. «Der Versuch einer Rebellion wurde als ein kleiner Hoffnungsschimmer in der Ukraine angesehen. Wenn sie sich gegenseitig umbringen, verschafft uns das eine kleine Atempause», meint er. Sorgen bereite ihm die Nachfolge des Söldnerführers. «Wer wird ihn ersetzen? Was ist mit seinen Truppen, die in der Ukraine, aber auch in Afrika Gräueltaten begangen haben?»

Sollte Prigoschin tatsächlich umgekommen sein, beurteilt Radoux seinen Tod als «Abrechnung zwischen Mafiosi», der nicht bedauerlich sei. «Er ist ein Kriegsverbrecher wie Putin», so der Honorarkonsul.

Was wir wissen – und was nicht