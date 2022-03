Geld für Grenzgänger-Kinder : Luxemburg ändert Stipendien-Gesetz

LUXEMBURG - Nach dem Urteil des EU-Gerichts ändert Luxemburg sein Gesetz über Studienbeihilfen. Auch Grenzgänger-Kinder bekommen künftig Geld vom Staat.

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH ändert Luxemburg seine Gesetzgebung über Studien-Stipendien. Auch Kinder von Grenzgängern sollen künftig ein Anrecht auf die Hilfen des Staates bekommen. Luxemburg will keine Berufung gegen das Urteil einlegen. «Das Gericht hat seine Entscheidung getroffen. Wir respektieren diese und werden das Gesetz entsprechend ändern», erklärte Hochschulministerin Martine Hansen am Donnerstag.

94 Millionen Euro für 16'000 Studenten

Ebenfalls möglich wäre folgende Regelung: Der Staat vergibt keine Stipendien mehr, sondern lediglich vergünstigte Darlehen für Studenten. Diese Kredite müssten junge Berufsanfänger dann zurückzahlen, es sei denn sie arbeiten und leben in Luxemburg. In diesem Fall könnte der Staat ihnen die Rückzahlung erlassen. Diese Lösung hatte auch das EU-Gericht in seinem am Donnerstagmorgen verkündeten Urteil vorgeschlagen.