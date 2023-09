Luxemburg: Aggressives Verhalten fordert die Polizei

Wie die großherzogliche Polizei in einem Bericht mitteilt, ist es an diesem Wochenende mehrfach zu Aggressionen gegenüber Polizeibeamte gekommen. So sollen mehrere alkoholisierte Personen in der Rives de Clausen in Luxemburg-Clausen wegen aggressivem Verhaltens gemeldet worden. Der Polizei gelang es in Folge einen der Ruhestörer anzutreffen und zu überprüfen. Hierbei zeigte der Mann sich jedoch wenig einsichtig und musste aufgrund seines drohenden Verhaltens immobilisiert auf die Dienstwache gebracht werden.