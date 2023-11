Luxemburg: Alkoholiker berichtet über seinen Kampf gegen die Sucht

Der Drink am Wochenende wurde schnell zu sechs Bier vor der Arbeit oder Limoncello in großen Mengen nach Feierabend. (Symbolbild)

Um aus der Alkoholsucht auszubrechen und seinem Leben ein Ende zu setzen, hat Steve* sein Auto mit 180 Sachen gegen einen Lkw und sich ein Messer in den Bauch gerammt. Der 44-jährige Belgier wohnt in Luxemburg und ist immer wieder rückfällig geworden. «Alkohol ist verträglicher als Kokain und versucht Dich mit 20 auf Partys zu verführen und lässt Dich nicht mehr los», beschreibt er die Anfänge seiner Sucht. Er sei jedoch nicht gefährlich, sondern wolle andere warnen.

Steve hat seine Frau, seinen Sohn, sein Haus und seinen Job verloren – «und das geht auf meine Kappe.» Der Drink am Wochenende wurde schnell zu sechs Bier vor der Arbeit oder Limoncello in großen Mengen nach Feierabend. «Wer dem Alkohol so nah kommt, der entfernt sich auch von seinen Liebsten», berichtet er im Gespräch mit L'essentiel. Je höher der Konsum, desto größer werde die Angst. Angst davor, den Familienalltag nach der Schicht hinter dem Tresen nicht mehr bewältigen zu können. Das wiederum steigerte sein Bedürfnis zu trinken – ein Teufelskreis.

Alkohol sei unkompliziert zu konsumieren, leicht zugänglich und billig. In 20 Jahren habe Steve mehrmals durch Therapie versucht, von seinem exzessiven Konsum loszukommen – ohne Erfolg. Im Jahr 2019 reicht seine Frau die Scheidung ein, er wird obdachlos und treibt sich in Jugendherbergen des Großherzogtums herum. Seine Versuche, dem Ganzen ein Ende zu setzen, seien ein Hilferuf gewesen. «Ich wurde dann stationär im Krankenhaus behandelt und konnte mein Leben wieder aufbauen», erzählt der 44-Jährige.

«Ich hatte acht Gramm Alkohol im Blut! Ich musste wieder laufen lernen.»

Anfang 2020 läuft es zunächst besser, doch die Corona-Pandemie bringt sein Leben erneut aus dem Gleichgewicht. «Der Lockdown, die Einsamkeit, die Tankstelle am Ende der Straße. Sechs Flaschen Wein am Tag.» Bis zu jenem Samstag mit zwölf Flaschen Wein und einer Woche im Alkoholkoma. «Ich hatte acht Gramm Alkohol im Blut! Ich musste wieder laufen lernen», so Steve.

Der Auslöser, den Steve am 15. November zu einer sechsmonatigen Kur in Portugal aufbrechen lässt – in der Nähe von Lissabon, übernommen von der Luxemburger Krankenkasse (CNS). Dieses Mal soll es klappen, weit weg von zu Hause, an einem für ihn neutralen Ort. «Es ist meine Entscheidung, ich werde es durchziehen», sagt Steve. Bei seiner Rückkehr hofft er, wieder einen Job und ein normales Leben zu finden. Und er wird seinen elfjährigen Sohn umarmen, den er derzeit nur in Anwesenheit der Mutter sehen darf.

*Vorname geändert.