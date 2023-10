Luxemburg: Anzahl nicht geleisteter Sozialabgaben steigt um mehr als 40 Prozent

Drei Jahre nach Beginn der Pandemie und ihrer gesetzlichen Neuregulierungen und Schutzmaßnahmen werden die wirtschaftlichen Folgen immer wieder sichtbar. So hat das Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) seine Geschäftszahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht und Claude Seywert – Vorsitzender des Verwaltungsrates – stellt fest, dass in insgesamt 10.161 Fällen Beiträge nachträglich eingefordert werden mussten.

Das bedeutet einen Anstieg von 42 Prozent. Die Aussetzung der Beitragspflicht für Selbstständige und Unternehmen im Horeca-Sektor war bereits im Juli 2022 ausgelaufen und die Zahlungen wurden offenbar nicht in allen Fällen wiederaufgenommen.

Was passiert, wenn die Zahlungen ausbleiben?

Unternehmen, die ihre Sozialabgaben nicht leisten, erhalten in der Regel einen Beratungstermin mit Steuer- und Registrierungsbehörde. Ziel ist es, dann einen Kompromiss zu finden und die Schulden entweder komplett oder teilweise zumindest einzutreiben. Falls es zu keiner Einigung kommt, droht der Konkurs. Selbstständige hingegen können keine Insolvenz anmelden und hier bedarf es Alternativen. So lassen sich Mahnungen an Dritte schreiben oder die Forderungen werden verrechnet.