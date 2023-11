Luxemburg: Apotheken testen Dein Diabetes-Risiko

LUXEMBURG – Anlässlich des Weltdiabetes-Tages bieten Apotheken die ganze Woche Tests an, um Dein Risiko an Diabetes zu erkranken zu ermitteln.

In rund 40 Apotheken in Luxemburg werden Tests angeboten. Marion Mellinger/L’essentiel

In Luxemburg leben mehr als 35.000 Menschen mit Diabetes und jährlich werden etwa 900 Fälle diagnostiziert. Wie in den meisten Ländern der Welt ist Typ-2-Diabetes auch bei uns am häufigsten. «Man schätzt, dass nur zehn Prozent der Diabetesfälle Typ-1-Diabetes sind. Davon spricht man, wenn der Körper kein oder nur sehr wenig Insulin produziert. Dieser Fall von Diabetes muss sehr schnell behandelt werden, da er einen lebensbedrohlichen Notfall darstellt», so Jessica Durbach, Direktionsbeauftragte der Luxemburger Diabetesgesellschaft. Typ-2-Diabetes hingegen hängt sehr oft mit dem Lebensstil und der Familiengeschichte zusammen.

Seit Montag bieten 44 Apotheken im Rahmen des Weltdiabetes-Tages an, sich auf sein eigenes Risiko an Diabetes zu erkranken, testen zu lassen. Dies ist eine Initiative der Apothekergewerkschaft und der Santé-Direktion. «Die Personen müssen volljährig sein und dürfen nicht bereits an Diabetes leiden», erklärt Christiane Schwartz-Majerus von der Pharmacie Fousbann in Differdingen.

Bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko

Mit einigen Fragen zu Gewicht, Taillenumfang, Lebensweise und Vorgeschichte kann das Risiko eingeschätzt werden. «Ab 15 Punkten liegt das Risiko, an Diabetes zu erkranken, bei 33 Prozent. Dies entspricht in etwa zehn Prozent der Personen, die bisher an dem Test teilgenommen haben. Insgesamt wird die Initiative gut angenommen. Die Menschen freuen sich darüber, dass sich jemand für ihre Gesundheit interessiert», fügt die Apothekerin hinzu.

Bestimmte Faktoren wie beispielsweise Alter, Vererbung, Übergewicht, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und Bluthochdruck erhöhen das Risiko an Diabetes zu erkranken. Jessica Durbach fügt noch hinzu: «Einen gesunden Lebensstil zu haben, kann den Ausbruch der Krankheit verzögern».

Die Liste teilnehmender Apotheken gibt es hier.