Luxemburg: Armee-Übungsplatz wird für 71 Millionen Euro umgebaut

Der Schießplatz der Armee am Bleesdall in den Gemeinden Parc Hosingen und Putscheid, dessen Infrastruktur aus den 1950er Jahren stammt, soll für mehr als 71 Millionen Euro grundsaniert werden. Das Projekt wurde am Mittwoch von Verteidigungsminister François Bausch in Anwesenheit der Verantwortlichen der Verwaltung für öffentliche Gebäude und der luxemburgischen Armee vorgestellt.