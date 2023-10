Luxemburg: Asylbewerber sehen sich gezwungen unter der Brücke zu schlafen

«Wir haben in Luxemburg Asyl beantragt, in der Annahme, wir seien in Frankreich»

Die Jüngsten, die in der vergangenen Woche im Zelt übernachtet haben, gaben an, erst 16 Jahre alt zu sein. Seitdem wurde ihnen ein Platz in einem Wohnheim angeboten. Der Tagesablauf der Gruppe, die unter der Brücke schläft, bestehe aus Hin- und Herlaufen zu den Büros der Hilfsorganisationen, «wo es warm ist», sowie zur Behörde «um die Liste mit unseren Namen einzusehen und zu prüfen, ob uns eine Unterkunft zugeteilt wurde». Insgesamt sind die Asylbewerber desorientiert: «Wir haben in Luxemburg Asyl beantragt, in der Annahme, wir seien in Frankreich», sagen welche. Kontakt zu ihren Angehörigen haben sie nicht. «Im Sudan herrscht Krieg, wir wurden voneinander getrennt, und wissen nicht, wo sie sind». Am Montag bereiteten sie sich darauf vor, ihre Zelte an einem anderen Ort in der Hauptstadt aufzuschlagen.