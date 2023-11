Luxemburg: Auf dem Uni-Campus mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt

Zwei Jugendliche sind am Samstag auf dem Uni-Campus in Esch-Belval ausgeraubt worden.

Auf dem Campus der Universität Luxemburg in Esch-Belval sind zwei Jugendliche am Samstag gegen 16 Uhr von zehn Personen umringt und ausgeraubt worden. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit.

Nach dem Überfall seien die Täter in Richtung Ibis-Hotel geflüchtet, wo sie in ein Auto gestiegen seien. Der Wagen sei in Richtung Porte de France davongefahren, so die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.