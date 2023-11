Luxemburg: Autodiebe haben es auf Range Rover abgesehen

Autodiebe hatten im vergangenen Monat offenbar insbesondere Range Rover im Visier. Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag meldet, seien mehrere, noch neue Fahrzeuge dieses Modells zur Nachtzeit in Wohnsiedlungen gestohlen worden. «Die Fahrzeuge waren sowohl auf öffentlichen Straßen als auch in Garageneinfahrten vor Häusern geparkt», erklärt die Polizei.