Luxemburg: Badeverbot in den Weihern von Remerschen

Im Rahmen der regelmäßigen Überwachung der Badegewässerqualität hat die Wasserwirtschaftsverwaltung in den Weihern von Remerschen eine lokal signifikante Vermehrung von Cyanobakterien (Blaualgen) festgestellt. Daher sind das Schwimmens sowie alle Wassersportaktivitäten ab sofort verboten, wie die Wasserwirtschaftsverwaltung am Freitag mitteilt.

Die von diesen Cyanobakterien produzierten Toxine können für Menschen, Wasserfauna, Haus- und Nutztiere gefährlich sein. Dies bestätigten auch die Analysen des Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).

Keine Verbote an anderen offiziellen Stränden

Die Wasserwirtschaftsbehörde empfiehlt in Absprache mit dem Gesundheitsamt, das Wasser (auch Haustiere) nicht zu trinken und Fische aus den Weihern nicht zu essen. Wer bereits Schwimmen war und gesundheitliche Probleme hat, solle sich umgehend an einen Arzt wenden und den möglichen Kontakt mit giftigen Blaualgen erwähnen.

Die anderen offiziellen Badestrände am Obersauer Stausee und am Weiswampacher See seien zum jetzigen Zeitpunkt noch zum Baden geöffnet. Jedes Verbot werde bekannt gegeben. Die Wasserwirtschaftsverwaltung weist zudem darauf hin, dass die aktuelle Situation auf ihrer Website verfolgt werden kann. Dort können auch Broschüren zum Thema Cyanobakterien heruntergeladen werden.