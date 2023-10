Luxemburg: Bahnhofsräuber verletzt Opfer mit Messer

Das Opfer des Überfalls erlitt leichte Schnittverletzungen an der Hand.

Auf dem Place de la Gare in Luxemburg hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen ein Uhr ein Raubüberfall ereignet. Dies teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Ersten Ermittlungen zufolge bedrohte der Täter sein Opfer mit einem Messer, um Geld von diesem zu stehlen.