Luxemburg: Bahnhofswache wird neu organisiert

«Der Pool der Beamten, die vom Dienstgebäude am Bahnhof aus operieren können, wird um die Beamten des Hauptstandortes des Kommissariats Luxembourg erweitert», erklärt sie, «um bestmöglich auf alle Arten von Einsätzen reagieren zu können.» Die Schichten können so künftig von mehr Polizisten als bei der bisherigen Einheit abgedeckt werden. Für die Bürger ändere sich in der Praxis nichts. «Die Polizeistation am Bahnhof ist und bleibt offen», so die Sprecherin.