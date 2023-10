Luxemburg: Bauarbeiten auf der A3 sind bis 2028 vorgesehen

Die Bauarbeiten auf dem Abschnitt Livingen-Bettemburg sollen Ende 2024 beginnen und bis zum Herbst 2028 dauern, wie die Straßenbauverwaltung mitteilt. «Die zeitliche Einteilung der Arbeiten ist sehr komplex», so der Mobilitätsminister. Zuvor wird wohl die neue Wildbrücke in Höhe Zoufftgen fertig sein, voraussichtlich im Frühjahr 2024, laut Straßenbauverwaltung. Dann soll auch ein neues Wasserrückhaltebecken entlang der N13 in Bettemburg geschaffen werden, parallel zur Baustelle auf der A3. Im selben Frühjahr sei auch das Ersetzen der Radfahrer- und Fußgängerbrücke beim Wasserturm von Bettemburg geplant, so François Bausch.