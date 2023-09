Luxemburg: Bauunternehmer wappnen sich gegen Diebstähle

In den vergangenen Tagen hat die Police Grand-Ducale immer wieder von Diebstählen auf Baustellen berichtet. Erst am Donnerstag hat ein bis dato unbekannter Täter mehrere Meter Kabel in Wecker gestohlen. Auch im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ist ein Baucontainer zur Zielscheibe von Langfingern geworden. Es scheint als ob seit Ende des Kollektivurlaubs deutlich mehr Baustellen überfallen werden.

Dass dieses Problem existiere, bestätigt auch Patrick Koehnen, stellvertretender Generalsekretär des Bauunternehmerverbands. Alarm geschlagen hätten die Betroffenen jedoch noch nicht. «Es kommt immer wieder vor», schließt sich Stéphane Courte von der Firma Costantini an. «Am 21. August gingen wir wieder an die Arbeit und schon in der Nacht vom 22. auf den 23. August wurden Kupferkabel in Howald gestohlen», erzählt er. Etwas abgelegenere Baustellen seien besonders gefährdet. Kupferkabel und Handwerkszeug würden dabei zu den beliebtesten Diebesgütern zählen.