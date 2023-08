Expertenmeinung: Luxemburg befürchtet keinen Wassermangel

LUXEMBURG – Die Ausgangssituation war gut, der nasse Juli hat sie verbessert. Ein Wassermangel scheint für diesen Sommer nicht in Sicht. Dennoch müssen einige Kommunen wachsam sein.

Der nasse Juli war eine Hilfe, doch bereits im Frühjahr war der Grundwasserpegel ausreichend. Editpress/Julien Garroy

Haben die ergiebigen Regenfälle im Juli dafür gesorgt, dass Luxemburg den Sommer ohne Wasserknappheit übersteht? Ganz so einfach ist dies nicht zu beantworten, denn die Mechanismen sind viel länger, erklärt Brigitte Lambert, Leiterin der Abteilung für Grund- und Trinkwasser in der Wasserwirtschaftsverwaltung. «Die Veränderungen der Durchflussmengen in den Grundwasservorkommen sind langsam», die Entwicklungen erst über Monate hinweg ablesbar, wie sie hinzufügt.

Demnach erfolgte die Antwort also bereits in diesem Frühjahr. Der Pegel des Hochsauerlandsees, der etwa die Hälfte des Trinkwassers des Landes liefert, war zu diesem Zeitpunkt «gut gefüllt, besser als in den vergangenen Jahren», stellt Brigitte Lambert fest. Außerdem ermöglicht eine neue Anlage, zusätzliche 40.000 Kubikmeter pro Tag mehr zu verarbeiten. Dies sorgt für eine komfortablere Versorgung, als es vorher der Fall war.

Anschluss ans Wasserwerk oder nicht – Das macht einen großen Unterschied

Große Unterschiede herrschen jedoch unter den Gemeinden, die ans SEBES-Netz (Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre) angeschlossen sind und den autonomen Gemeinden. Diese haben in der Regel als erste Probleme, so wie zum Beispiel das Müllerthal, wo es im Sommer viele Touristen gibt und die Campingplätze voll sind.

Doch Probleme können auch andernorts auftreten. Lambert betont: «Selbst für Gemeinden, die einem Wasserwerk angeschlossen sind, ist es nicht immer selbstverständlich, dass die Infrastruktur mit der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung Schritt hält». So erwartet sie zwar keine Engpässe in diesem Sommer, aber es sei «nicht völlig auszuschließen, dass einige Gemeinden, die insbesondere bei der Versorgung autonom sind, in eine prekäre Lage geraten.»

Den Löwenanteil an Wasser verbrauchen hierbei die Haushalt (60 Prozent) – immerhin 132 Liter täglich. Auf Industrie und Landwirtschaft fallen ja 23 und 8 Prozent an, die restlichen neun Prozent werden nicht in Rechnung gestellt (Wasserverbrauch durch Gemeinden oder Lecks in den Leitungen).

Die AGE mahnt – Beim Wasserverbrauch ist Vorsicht geboten

Die Administration de la gestion de l’eau (AGE) verkündete im Juni nationale Empfehlungen zum Sparen von Wasser und zur Verhinderung von Wasserknappheit. Restriktive Maßnahmen kann sie allerdings nicht durchsetzen, dies ist Sache der Gemeinden.

Dennoch sieht die AGE keinen Kampf gegen Windmühlen in der Aufklärungsarbeit: « Wir wollen zeigen, dass man viel Wasser sparen kann und verhindern, dass Gemeinden ohne großen Aufwand Maßnahmen ergreifen müssen, indem sie das ganze Jahr über im Alltag die richtigen Dinge tun.»