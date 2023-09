Luxemburg: Behörde sieht rosige Aussichten für Grundwasserpegel

Die diesjährigen Regenfälle «stehen in deutlichem Kontrast zum Vorjahr», das von einer langen Dürre geprägt war. «Die Böden weisen einen höheren Feuchtigkeitsgrad auf, was eine günstige Grundlage für die Grundwasserauffüllung in den Wintermonaten schafft», so die Behörde. Diese Auffüllung «findet hauptsächlich zwischen Oktober und April statt und nur dann, wenn der obere Teil des Bodens bereits mit Wasser gesättigt ist».