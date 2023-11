Luxemburg: Behörden sagen Temposündern den Kampf an

Wer auf Luxemburgs Straßen unterwegs ist, wird schnell feststellen, dass Geschwindigkeitsbegrenzung für viele Verkehrsteilnehmer ein Fremdwort ist. Eine Studie belegt, dass im Durchschnitt 55 Prozent aller Autofahrer in Europa in Städten zu schnell fährt. Außerhalb geschlossener Ortschaften sind es sogar sieben von zehn Fahrern. Und auch das Großherzogtum hat ein Raser-Problem.

«Im Jahr 2022 gingen 31 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurück», erklärt Paul Hammelmann, Präsident der Verkehrssicherheitsorganisation «Sécurité routière», am Donnerstagmorgen. Mit elf Fällen sei dies der höchste Stand seit mehreren Jahren. In Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsministerium ist deswegen eine neue Kampagne ins Leben gerufen worden.

Die Kampagne konzentriere sich weder auf hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen noch auf Dauerraser, sondern auf jeden Einzelnen, der, aus welchem Grund auch immer zu schnell fährt. «Ganz gleich, aus welchen Gründen, zu schnelles Fahren ist niemals zu rechtfertigen», so die Behörden. 67,5 Meter – das ist der Abstand zwischen Reaktions- und Bremszeit bei 90 Stundenkilometern bis zum Stillstand. Zu spät, wenn jemand die Straße überquert oder ein Lkw abrupt bremst.

«Die Botschaft zu wiederholen ist wichtig, auch wenn man glaubt, sie zu kennen. So erreichen wir junge Fahranfänger und erinnern alle Verkehrsteilnehmer an die Gefahr», sagt Isabelle Medinger, Leiterin der Abteilung für Straßenverkehrssicherheit. Prävention sei untrennbar mit Repression verbunden und soll so zum gewünschten Effekt führen, hofft auch Paul Hammelmann.