Luxemburg: Bei welchen Arbeitgebern gibt es den meisten Urlaub?

CFL-Gruppe (4790 Beschäftigte)

Amazon (4570 Beschäftigte)

Der amerikanische Konzern richtet sich nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Urlaub von 26 Tagen, bietet allerdings innerhalb von zwölf Wochen nach der Geburt oder Adoption eines Kindes einen bis zu sechswöchigen, bezahlten Elternurlaub an. Eine Sprecherin des Unternehmens sagt:« Wir bieten auch ein freiwilliges achtwöchiges Programm an, das die Rückkehr an den Arbeitsplatz zum Beispiel nach einer Schwangerschaft erleichtern soll.» Hierbei wird auf Flexibilität gesetzt und Arbeitnehmerinnen können in dem Fall acht Wochen lang zu 50 Prozent arbeiten, acht Wochen zu 75 Prozent oder aber zuerst vier Wochen zu 50 Prozent und die weiteren vier Wochen zu 75 Prozent.