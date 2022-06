Erneuerbare Energien : Luxemburg bekommt weniger Windkraftanlagen als geplant

SASSENHEIM/MONNERICH – Ursprünglich hat die Firma Soler geplant, neun Windturbinen in fünf Gemeinden im Süden des Landes zu installieren. Nun muss das Unternehmen seine Pläne stark reduzieren.

Derzeit betreibt das Unternehmen Soler in Luxemburg 41 Windkraftanlagen in acht Windparks.

Das Unternehmen Soler (Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables S.A) auf dessen Agenda erneuerbare Energien – vor allem bezüglich Windkraft – stehen, hatte sich mit seinem 2018 ins Leben gerufenen Projekt «Wandpark SUDWAND» ambitionierte Ziele für den Süden des Großherzogtums gesteckt. Ursprünglich waren neun Windturbinen in fünf Gemeinden geplant, davo werden heute «aus verschiedenen Gründen davon noch fünf Standorte weiterverfolgt», wie es auf der Homepage des Unternehmens heißt. Warum die Ziele von Soler zurückgeschraubt wurden, geht aus einer parlamentarischen Antwort von Umweltministerin Joëlle Welfring hervor: «Studien haben gezeigt, dass die Auswirkungen von vier der geplanten Windkraftanlagen auf die Avifauna (Gesamtheit der Vögel) zu groß sind und ihre Installation daher nicht durchführbar ist. Darüber hinaus hat der Hersteller davon abgesehen, eine Windkraftanlage in einem Vogelschutzgebiet zu errichten».

Da die Bewertung von zwei Standorten noch abzuwarten sei, sei die Installation von nur zwei Windkraftanlagen im Rahmen einer öffentlichen Anhörung («commodo-incommodo»-Gesetz) beantragt und schließlich genehmigt worden, so die Ministerin weiter. Die genehmigten Anlagen befinden sich im Bau und werden in den Gemeinden Roeser und Monnerich installiert. Außerdem «sind die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die drei anderen Windkraftanlagen, die in Dippach, Reckingen/Mess und Sassenheim geplant sind, noch nicht abgeschlossen», erklärt Umweltministerin Joëlle Welfring. Eine Genehmigung für diese Windkraftanlagen ist gemäß Ministeriumsangaben jedoch noch nicht beantragt worden.

Das Unternehmen Soler, welches aus der Partnerschaft zwischen den luxemburgischen Unternehmen SEO und Enovos hervorging, betreibt in Luxemburg derzeit 41 Windkraftanlagen in acht Windparks. Parallel dazu arbeitet das Land mit Dänemark daran, Hunderte von Windkraftanlagen in der Nordsee, 80 Kilometer von der dänischen Küste entfernt, aufzustellen. Luxemburg gehört zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an grüner Energie. Stolze 43 Prozent des Stroms im Großherzogtum werden durch Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen erzeugt.