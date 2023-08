Touch Rugby: Luxemburg belegt fünften Platz bei den Europameisterschaften

Zwei Siege gegen Schweden, einer gegen Spanien – das ist die stolze Ausbeute der Luxemburgischen Touch-Rugby-Equipe bei den diesjährigen Europameisterschaften. Am Ende sprang damit der fünfte Platz in der Kategorie Männer über 30 heraus, wie der luxemburgische Touch-Verband mitteilt.

In der Erklärung heißt es: «Das Team hat sich sowohl in den Abläufen und Kombinationen als auch im mentalen Bereich enorm verbessert». Der Luxemburger Fortschritt blieb auch der Konkurrenz nicht verborgen. «Im Vergleich zu den Euros im letzten Jahr hat uns Luxemburg mit der guten Struktur seines Spiels überrascht und uns gezwungen, unser Spiel in der Verteidigung und im Angriff zu entfalten», wird der Trainer der Engländer zitiert. Dem Mutterland des Rugbys gelang es hierbei, acht von zehn Goldmedaillen zu ergattern. Alle Resultate sind unter folgendem Link einsehbar.