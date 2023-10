Luxemburg: Benjamin Bresch trifft für Mersch wie am Fließband

Bresch hat in der BGL Ligue bereits acht Mal getroffen, vier Mal davon vom Punkt. Editpress/ Jeff Lahr

Im letzten Jahr durfte er sich im Pokal die Krone aufziehen, am heutigen Sonntag kehrt er in den Wettbewerb zurück. Benjamin Bresch, der mit seinem Verein in der vergangenen Spielzeit in einem historischen Erfolg das Finale der Coupe de Luxembourg erreichte, will gegen den Erstligisten aus Itzig damit weitermachen, was er am liebsten tut: Tore für seinen FC Marica Mersch zu schießen.

Der 27-Jährige kann mit breiter Brust im Wettbewerb starten, acht Treffer aus den ersten acht Spielen in der BGL Ligue sollten ihn beflügeln. Auch wenn er in der letzten Saison maßgeblich am Aufstieg des Vereines mitgeholfen hatte, hätte er nicht damit gerechnet, sich so schnell im Oberhaus akklimatisieren zu können. Ganz ohne Veränderungen ging dies allerdings nicht, wie er zugibt: «In der BGL Ligue sind die Verteidiger stärker, ich musste mein Spiel anpassen.»

Bresch blieb Mersch trotz Angeboten treu

30 Tore in 29 Spielen in der Ehrenpromotion haben natürlich für Aufsehen gesorgt und so hätte Bresch den Verein im Sommer verlassen können. Ein halbes Dutzend Angebote aus der Eliteliga – unter anderem von Progrès Niederkorn – lagen auf seinem Schreibtisch. Jedoch war er nicht loszueisen.

«Marisca ist ein Team von Freunden, ich fühle mich dort wohl. Ich wohne in Mersch, ich arbeite in Mersch und der Verein hat mir viel gegeben», sagt der Sonderpädagoge, der Kinder beim Sport begleitet, als Begründung.