Bevölkerungswachstum: Luxemburg benötigt weitere 5000 Gesundheitsfachkräfte

Bereits jetzt sind viele Angestellte in Krankenhäusern Grenzgänger.

Luxemburg, das beschuldigt wird, den Mangel an Pflegekräften in seinen Nachbarregionen zu verschärfen, bleibt auch selbst nicht vom Mangel an Gesundheitspersonal verschont. Die 1700 Absolventen des Lycée technique pour professions de santé (LTPS), die zwischen 2018 und 2022 ihren Abschluss machten, reichen kaum, um den Bedarf zu decken.