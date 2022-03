Deutsche Pkw-Maut : Luxemburg berät mit Nachbarn über Mautklage

LUXEMBURG - Die Verkehrsminister der Benelux-Länder und Österreich setzen sich am 7. Juni an einem Tisch, um über eine mögliche Klage gegen die deutsche Pkw-Maut zu beraten.

Vier Nachbarländer Deutschlands wollen sich über eine mögliche Klage gegen die umstrittene deutsche Pkw-Maut abstimmen. Geplant sei ein Treffen der Verkehrsminister von Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Belgien, «um sich über das weitere Vorgehen zu beraten», sagte der Sprecher von Premierminister Xavier Bettel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Die Minister wollen sich am 7. Juni, einen Tag vor der planmäßigen Sitzung des EU-Verkehrsministerrates, in Luxemburg treffen. Bereits am Freitag hatte Bettel angekündigt, dass die Benelux-Staaten ein gemeinsames Maut-Vorgehen planen.