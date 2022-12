Stromengpass: Luxemburg hat sich auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet

Auf allen Ebenen sei sich Luxemburg der aktuellen Energiekrise in Europa bewusst, machte Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) am Freitagmorgen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Energieversorger Creos deutlich. Zwar steht mit dem Winter die heiße Sparphase bei Gas und Strom erst bevor, doch Luxemburg scheint gegen Blackouts gewappnet: «Ich bin nicht besorgt, denn wir haben viel gearbeitet», meinte Turmes. In den vergangenen Wochen habe man sich an einen Tisch gesetzt, um zu überprüfen, ob alle, einschließlich der Wirtschaftsakteure, für den – laut des Energieministers unwahrscheinlichen – Fall der Fälle gut vorbereitet seien.