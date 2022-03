Europameister : Luxemburg besiegt Frankreich…

LUXEMBURG - … im Brotbacken! Mit dem Europameistertitel kehren vier Bäckermeister aus Frankreich zurück.

In verschiedenen Disziplinen haben die vier Bäckermeister überzeugt: Dominik Mertes war verantwortlich fürs Brotbacken, Carlo Bock produzierte die besten Teilchen, Augusto Manuel Goncalves da Silva schuf ein süßes Kunstwerk – er stellte eine Torte in Form des Viandener Schlosses her. Norbert Faust leitete die Mannschaft, die nach drei Wettkampftagen in dieser Woche Italien und Frankreich auf die Plätze verwies.