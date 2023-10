Luxemburg: Betrunkener Autofahrer legt Pkw aufs Dach

Der Polizei ist am vergangenen Mittwochabend kurz vor 23.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Rollingen gemeldet worden. Dies schreibt die Police Grand-Ducale am Donnerstagnachmittag. «Ein Fahrer hat sein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Route de Luxembourg gesteuert», heißt es in der Pressemitteilung.