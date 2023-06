Aufstand der Gruppe Wagner: Luxemburg bewertet aktuelle Situation in Russland als «sehr gefährlich»

Die gescheiterte Meuterei der Gruppe Wagner zeige, dass der Krieg in der Ukraine die russische Macht «knackt», so die Feststellung des Chefdiplomaten der Europäischen Union, Josep Borrell, am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Politische Instabilität sei bei einer Atommacht wie Russland «keine gute Sache»: «Das von Putin erschaffene Wagner-Monster beißt seinen Schöpfer», so der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik.