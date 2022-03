Gefährlicher Erreger : Luxemburg bisher von der Vogelgrippe verschont

LUXEMBURG – Die Vogelgrippe H5N8 wurde in den vergangenen Tagen im grenznahen Deutschland nachgewiesen. Im Großherzogtum wurde noch keine Infektion gemeldet.

Wer in Luxemburg Vögel hält – egal ob professionell oder privat – muss sich zum Schutz vor der Seuche an strenge Auflagen halten.

Der gefährliche Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N8 breitet sich in Europa immer weiter aus. Inzwischen wurden die ersten Fälle der Seuche auch in den angrenzenden deutschen Regionen wie auch in den Vogesen nachgewiesen. In Rheinland-Pfalz wurde das Virus erstmals in einem Hausgeflügelbestand entdeckt, eine tot aufgefundene Kanadagans brachte das Virus am Mittwoch schließlich auch ins Saarland.