Energiekrise: Luxemburg bleibt beim Thema «Blackout» gelassen

Europa und damit auch Luxemburg stehen vor der heißen Phase der Energiekrise: Der Winter ist da, womit sich zeigen wird, wie gut das Großherzogtum den allgemeinen Mangel an Gas sowie Strom wegsteckt. Während man in Frankreich von Blackouts zu Spitzenzeiten ausgeht, sieht man hierzulande weniger ein Problem. «Die Situation ist in Luxemburg nicht vergleichbar und das Risiko nicht höher als in den Vorjahren», erklärt das Energieministerium auf L'essentiel-Anfrage. Gänzlich ausgeschlossen seien Stromausfälle aber nicht, das Ministerium gibt an, sich zumindest «auf alle Fälle vorzubereiten». Am heutigen Freitag steht die Pressekonferenz von Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) zum Luxemburger Notfallplan und der Lage auf den Energiemärkten an.