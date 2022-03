Handball-Nationalmannschaft : Luxemburg bleibt in Estland chancenlos

LUXEMBURG – Die «Roten Löwen» mussten in Estland einen Fünf-Tore-Rückstand aufholen, um die Playoffs für die Qualifikation zur Euro 2022 zu überstehen.

Die Luxemburger Offensive machte am Sonntag kein gutes Spiel.

Viele einfache Ballverluste, große Probleme im Abschluss und Unkonzentriertheiten: Luxemburg hat nach dem Hinspiel vor eigenem Publikum in der Coque (33:38) auch das Rückspiel in Estland verloren. Die Mannschaft von Trainer Nikola Malesevic verlor am Sonntag mit 20:31.