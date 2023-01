Personalmangel : Luxemburg braucht 300.000 neue Arbeitskräfte bis 2030

Der Mangel an Personal hält die Unternehmen Luxemburgs immer noch in Atem, und eine Entspannung der Situation auf dem Arbeitsmarkt ist derzeit nicht in Sicht. So beläuft sich der Personal-Bedarf im Großherzogtum schätzungsweise auf rund 300.000 Personen bis zum Jahr 2030. Mit eingeschlossen in der Zahl sind auch diejenigen, die aufgrund ihres Renteneintritt für den Jobmarkt wegfallen. Dies prognostiziert die Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) in ihrem ersten Beschäftigungsbarometer bei Personalberatungsfirmen, das am Dienstag veröffentlicht wurde.