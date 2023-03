Gesundheitswesen: Luxemburg braucht mehr spezialisierte Krankenpfleger

Die Universität Luxemburg hat auf Anregung des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung einen Gang höher geschaltet, um den Mangel an Berufen im Gesundheitswesen zu beheben. Vier neue Studiengänge in spezialisierten Pflegewissenschaften werden ab dem nächsten Studienjahr und drei weitere ab 2024 angeboten.

«Die Universität zeigt, dass sie nicht nur eine Universität in Luxemburg ist, sondern auch eine Universität für Luxemburg und dass sie die wichtigen und notwendigen Entwicklungen in unserem Land unterstützt», sagte der Minister für Hochschulbildung und Forschung, Claude Meisch, im Rahmen der Vorstellung der neuen Studiengänge.

Medizinisch-technischer Assistent für Chirurgie, Krankenpfleger für Anästhesie und Reanimation, Krankenpfleger für Kinderheilkunde und Krankenpfleger für Psychiatrie: vier neue Ausbildungen in Fachbereichen, in denen Profile rar sind, wie der unabhängige Bericht von Marie-Lise Lair-Hillion im Jahr 2019 feststellte.

Den Beruf attraktiver machen

«Die Krankenhauseinrichtungen stehen in Konkurrenz zueinander. Sie handeln mit den künftigen Absolventen ein Anstellungsversprechen aus, noch bevor das Studium abgeschlossen ist», hieß es in dem Bericht zu den genannten Fachrichtungen. Demnach soll es für bestimmte Stellen, wie z.B. Anästhesiepfleger, bis zu sechs Monate dauern, bis eine Stelle besetzt ist.

Die Regierung setzt in Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg auf die lokale Ausbildung. «Die Idee ist, sich an anderen Studiengängen zu orientieren, die in ganz Europa und Nordamerika angeboten werden, und diese Studiengänge in Pflegewissenschaft an der Universität anzusiedeln, um Ausbildung und Forschung zu verbinden», erklärt Laurence Bernard, Co-Direktorin der Studiengänge. Die vier Spezialisierungsstudiengänge, die im Herbst starten werden, richten sich auch an bereits diplomierte Fachkräfte.