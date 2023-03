World Happiness Report: Luxemburg büßt drei Plätze in Glücksstudie ein

Am glücklichsten sind die Menschen laut der Studie in Finnland – seit sechs Jahren.

In einer Erhebung unter fast 150 Ländern haben sich die Finnen einmal mehr als die glücklichsten Menschen der Welt erwiesen. Sie eroberten den Spitzenplatz des im Auftrag der Vereinten Nationen erhobenen Weltglücksberichts (World Happiness Report ) bereits zum sechsten Mal in Serie. Dahinter folgen Dänemark, Island, Israel und die Niederlande. In Finnland gibt es mit «Onni» sogar ein Wort für Lebenszufriedenheit.

Auch Luxemburg ist im Ranking weit vorne dabei, hat aber im Vergleich zum Vorjahr (Rang sechs) drei Positionen eingebüßt und belegt nun den neunten Platz hinter der Schweiz und Norwegen. Daran, dass das Großherzogtum dennoch Teil der Top 10, der am glücklichsten gerankten Länder ist, war lange nicht zu denken. Im Jahr 2016 rangierte das Land in der Glücksstudie lediglich auf Platz 20, was sich nur langsam besserte. Zwei Jahre später kletterte es zumindest drei Ränge hoch, bis es vergangenes Jahr mit dem sechsten Platz im World Happiness Report eine kleine Sensation schaffte. Ein Jahr und drei Plätze später, kann sich das Großherzogtum dennoch zufrieden zeigen, denn die Unterschiede in der Spitzengruppe sind nur klein: Mit einem Wert von mit 7,228 Punkten liegt das Land weniger als 0,6 Punkte hinter Spitzenreiter Finnland (7,804) auch die Nummer 10 – Neuseeland – ist mit 7,123 Punkten noch über der 7er-Marke.