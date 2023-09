Luxemburg: Bus fängt Feuer in Keispelter Halle

Ein Bus der Reiseagentur Demy Schandeler ist am späten Freitagvormittag in der Rue de Mersch/CR102 in Keispelt in Brand geraten. Laut L'essentiel-Informationen sei das Feuer gegen 12.30 Uhr entfacht. Die alarmierten Einsatzkräfte des großherzoglichen Brand- und Rettungskorps (CGDIS) konnten eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Gebäude verhindern.