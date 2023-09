Luxemburg: Cargolux-Streikende halten an Forderungen fest

Am Donnerstagmorgen haben Hunderte Cargolux-Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt , denn der Unmut gegenüber der Geschäftsleitung ist groß. Die Streikenden sind der Überzeugung, dass eine sechsprozentige Lohnerhöhung über vier Jahre eine «sehr moderate Forderung» sei. L'essentiel hat einige Stimmen des Streiks am Donnerstag eingefangen.

«In den vergangenen 20 Jahren ist unser Gehalt lediglich um vier Prozent gestiegen», beklagt Flugkapitän und LCGB-Pilotenvertreter bei Cargolux, Johannes Wingelfeld. Kollegen in Frankreich und Deutschland hätten dagegen im gleichen Zeitraum 16 bis 22 Prozent erzielt. Daher seien die Forderungen in Luxemburg sehr moderat. Auf der anderen Seite betont Cargolux-CEO Richard Forson, dass die Gehälter in Luxemburg im Gegensatz zu den Nachbarländern an die Inflation gekoppelt seien.