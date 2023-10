Luxemburg: CFL entfernt umstrittenes Foto aus Ausstellung

In einer Ausstellung am Luxemburger Hauptbahnhof war ein Soldat zu sehen, der auf seiner Uniform das Logo (Wolfsangel) des «Asow»-Regiments trägt.

Ein Foto aus einer Ausstellung über den Krieg in der Ukraine in der Passerelle des Hauptbahnhofs ist von der CFL entfernt worden. Darauf ist ein Soldat zu sehen, der auf seiner Uniform das Logo (Wolfsangel) des umstrittenen «Asow»-Regiments trägt. Diesem ukrainischen Bataillon wird nachgesagt, es habe auch Neonazis unter sich. «Unsere Vereinigung verteidigt keine rechtsextremen Bewegungen», betont Nicolas Zharov, Vorsitzender der LUkraine ASBL, die die Ausstellung «Eyes of Marioupol» organisiert.