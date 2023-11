Unter der Adolphe-Brücke nächtigende Migranten, Alarm schlagende Hilfsorganisationen und ein Ministerium für Immigration und Asyl, das sich gezwungen sieht, die Bevorzugung von Frauen und Kindern zu rechtfertigen – die Frage der Unterbringung von Neuankömmlingen ist derzeit Gegenstand hitziger Debatten. Gerade kündigte die Regierung für Ende November die Bereitstellung von 600 Betten in der Luxexpo an. Doch was ist eigentlich aus den geplanten 1000 Betten geworden, die im März 2022 in einer Lagerhalle im Industriegebiet Weiergewan in Contern eingerichtet werden sollten?