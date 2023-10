Luxemburg: Corona-Impfstoff für 16,8 Millionen Euro vernichtet

In der vergangenen Woche wurden in Luxemburg 347 Coronafälle registriert. So die Zahlen des Gesundheitsministeriums von Donnerstag. Damit sind die Zahlen nach dem derzeitigen Peak in der Vorwoche – 365 Fälle – leicht rückläufig. Auch die Positivitätsrate der Tests ging leicht zurück, von 25 auf 23 Prozent. Laut der jüngsten Sequenzierungsdaten überwiegt mit 38,7 Prozent im Großherzogtum die Variante EG.5.1.