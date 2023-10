Luxemburg: CSV und DP steuern im Gleichschritt Richtung Koalition

Auch der scheidende Regierungschef lobte den «Willen, voranzukommen» und betonte abermals, dass «sein Amt als Premierminister nicht das Wichtigste» sei, was wohl als weiterer Wink mit dem Zaunpfahl gewertet werden dürfte, dass er bald den Stab weitergibt. Sein persönliches Ziel sei es in erster Linie, die Verhandlungen im Interesse Luxemburgs voranzubringen.

Was dieses Ziel begünstigt, ist der Umstand, dass es «keine grundlegenden Meinungsverschiedenheiten» gebe, so Luc Frieden. Große Überschneidungen der beiden Parteien seien bei den Themen Wirtschaft, Finanzen, Arbeit und Internationales zu sehen. An sich sind es lediglich Nuancen, die hier debattiert werden müssen, was allerdings in erster Linie in der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage begründet sei. Zum möglichen Streitthema Cannabis schwieg Frieden lieber: «Meine Rolle ist es nicht, meine Meinung durchzusetzen, sondern den anderen zuzuhören.»