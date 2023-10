Luxemburg: CSV und DP wollen sich zusammentun

Am Abend nach den Parlamentswahlen haben sich die führende Köpfe der christsozialen Partei von Luc Frieden getroffen, um die Regierungsbildung zu besprechen. Der CSV-Spitzenkandidat war kurz vorher von Großherzog Henri zum Formateur ernannt worden. Das Ergebnis des Treffens: Die Partei will mit der DP koalieren. Werden sie sich einig, wird die führende Partei der bisherigen Dreierkoalition mit der stärksten Partei dieser Wahl regieren.

Die CSV hatte am Sonntag 21 Sitze bekommen, die DP 14. Da die Grünen am Sonntag eine herbe Schlappe erlitten hatten und nur noch auf vier Sitze kommen, ist «Gambia» für die kommende Legislaturperiode Geschichte. Die CSV ist durch die Sitzverteilung für eine neue Koalition stattdessen unumgänglich geworden. Der ehemalige Finanzminister Luc Frieden hat nun also nach zehn Jahren politischer Abstinenz beste Chancen, Premierminister zu werden.

«Die Rolle des Formateurs führt eigentlich automatisch zur Rolle des Premierministers, wenn die Verhandlungen zustande kommen. Ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die mir der Staatschef heute übertragen hat», sagt Luc Frieden nach der Gremiumssitzung. Auf einen Zeitplan will er sich nicht festlegen: «Ich möchte, dass die Verhandlungen ernsthaft geführt werden», so Frieden, «ich bin aber auch der Meinung, dass wir nicht zu lange warten sollten, da das Land eine Regierung braucht.»

Die DP stimmt ihrerseits Koalitionsgesprächen zu. «Das Comité Directeur der DP beschließt einstimmig Koalitionsgespräche mit der CSV aufzunehmen», so die Partei in einer folgenden Pressemitteilung. Noch-Premierminister Xavier Bettel und Spitzenkandidat bei der Wahl erhält von seiner Partei das Mandat des Verhandlungsführers. «Wir werden uns gestärkt für eine konstruktive, solidarische und zukunftsorientierte Politik für alle Menschen im Land einsetzen», so Parteipräsident Lex Delles in der Mitteilung zum Anspruch der Liberalen.