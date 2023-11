Luxemburg: Cyberattacke beschert Autofahrern offene Schranken

Das Parkhaus an der Place des Alliés in Differdingen steht seit einigen Tagen den Besuchern einfach offen.

«Die Nutzer beschweren sich nicht allzu sehr», sagt Dimitri Matsoukas. Der frischgebackene Direktor des Parkhausbetreibers Indigo Luxemburg muss sich mit einer ungewünschten Fehlfunktion rumschlagen: Seit zwei Wochen bleiben die Schranken einer Handvoll Parkhäuser in Luxemburg in Sicherheitsposition – heißt offen.

Freie Einfahrt seit zwei Wochen

«Das Problem sollte kommende Woche mit der Übertragung der Daten von Designa in die Cloud und der Installation neuer Module in den Terminals behoben sein», erläutert Stefan Lafontaine von der Mobilitätsabteilung der Stadt Differdingen.

Der Schaden wird sich wohl auf mehrere Tausend Euro beziffern. Die Gemeindeverwaltung von Differdingen will intern diskutieren, ob sie gegen Designa vorgehen wird. Als Parkhausbetreiber ist Indigo nicht unmittelbar betroffen, da er keine Beteiligung an den Einnahmen erhält.

In der Zwischenzeit hat die Gemeinde nach eigenen Angaben Briefe und Mahnungen an Designa geschickt. Die Zentrale in Deutschland war am Mittwoch für Anfragen nicht zu erreichen. Die Gewinner in dieser Geschichte sind zumindest die Autofahrer, die noch einige Tage kostenlos parken können…