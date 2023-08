Luxemburg: Das erste Schueberfouer-Wochenende in Bildern

Das erste Wochenende der Schueberfouer ist so gut wie vorbei und hat trotz der ewigen Preisdiskussion viele Besucher angelockt: Wie am Samstagabend vom Riesenrad aus gut zu sehen war, waren die Wege zwischen den Attraktionen gefüllt mit Menschen, die einen Familienausflug machten, ihrem Beachbody mit einer großen Portion Frittierfett «Tschüss» sagten oder kopfüber in einer Attraktion vergessen versuchten, dass es am Montag wieder zur Arbeit geht.